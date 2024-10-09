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15:36, 9 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ раскритиковали идею экспорта дронов Украиной

Офицер ВСУ Жорин: идея экспорта дронов Украиной вызвана желанием разбогатеть

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Идея экспорта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украиной вызвана желанием разбогатеть. С критикой выступил заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале.

Жорин прокомментировал статью The Financial Times о планах властей Украины снять запрет на экспорт оружия, включая БПЛА. По мнению замкомандира бригады, поддержка этой идеи связана с непониманием ситуации на фронте или желанием разбогатеть.

«Украинской армии критически не хватает дронов! Все подразделения постоянно самостоятельно ищут возможности, чтобы обеспечить себя дронами», — заявил офицер. По его оценкам, Украина не производит даже половину от требуемого количества дронов для ВСУ.

Ранее FT сообщило, что Киев рассмотрит отмену введенного в 2022 году запрета на экспорт оружия для пополнения военного бюджета. По разным оценкам, Украина получит до 20 миллиардов долларов.

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      Алевтина Запольская
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