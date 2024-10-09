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09:37, 9 октября 2024Бывший СССР

Украина рассмотрит отмену запрета на экспорт оружия

FT: Киев рассматривает отмену запрета на экспорт оружия для закупок БПЛА

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина рассматривает отмену запрета на экспорт оружия для закупок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет The Financial Times.

Как пишет FT, Киев рассмотрит отмену введенного в 2022 году запрета на экспорт оружия для пополнения военного бюджета. Украинские чиновники полагают, что отмена запрета позволит вложить средства в развитие собственного производства БПЛА. В качестве причин решения называются нехватка беспилотников на фронте и иностранных инвестиций в украинский ВПК.

По различным оценкам, экспорт оружия может принести до 20 миллиардов долларов. «Как раз этой суммы нам не хватает», — сказал изданию депутат Верховной Рады Украины Александр Мариковский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о выделении 24 миллиардов гривен (582,3 миллиона долларов) на закупки БПЛА для нужд ВСУ. Он добавил, что кабинет министров Украины заключил контракты на производство и поставку миллиона дронов.

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      Юрий Леонов
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