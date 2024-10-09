Украина рассмотрит отмену запрета на экспорт оружия

FT: Киев рассматривает отмену запрета на экспорт оружия для закупок БПЛА

Украина рассматривает отмену запрета на экспорт оружия для закупок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет The Financial Times.

Как пишет FT, Киев рассмотрит отмену введенного в 2022 году запрета на экспорт оружия для пополнения военного бюджета. Украинские чиновники полагают, что отмена запрета позволит вложить средства в развитие собственного производства БПЛА. В качестве причин решения называются нехватка беспилотников на фронте и иностранных инвестиций в украинский ВПК.

По различным оценкам, экспорт оружия может принести до 20 миллиардов долларов. «Как раз этой суммы нам не хватает», — сказал изданию депутат Верховной Рады Украины Александр Мариковский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о выделении 24 миллиардов гривен (582,3 миллиона долларов) на закупки БПЛА для нужд ВСУ. Он добавил, что кабинет министров Украины заключил контракты на производство и поставку миллиона дронов.