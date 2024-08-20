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12:50, 20 августа 2024Бывший СССР

Украина выделит полмиллиарда долларов на закупку дронов

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о выделении 582 миллионов долларов на БПЛА

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Киев выделит полмиллиарда долларов на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Шмыгаль сообщил о выделении 24 миллиардов гривен (582,3 миллиона долларов) на закупки БПЛА для нужд ВСУ. Чиновник добавил, что кабинет министров Украины заключил контракты на производство и поставку миллиона дронов.

Премьер Украины также сообщил о планах законодательно закрепить решение президента страны Владимира Зеленского о создании Сил беспилотных систем в составе ВСУ. «Украина — первое государство в мире, которое завершает их комплектование», — подчеркнул он.

26 июня Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем ВСУ. Целью является наращивание потенциала ВСУ по использованию беспилотников и роботизированных воздушных, морских и наземных систем.

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      Юрий Леонов
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