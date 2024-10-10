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17:27, 10 октября 2024Спорт

Американский игрок КХЛ восхитился русской кухней

Хоккеист «Лады» Греко о русской кухне: одна из лучших, что я ел в своей жизни
Энтони Греко

Энтони Греко. Фото: KaneFan9 / Wikimedia

Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» Энтони Греко восхитился русской кухней. Его слова приводит «Чемпионат».

Греко признался, что его удивило, насколько хорошая в России кухня. «Я довольно избирательный едок, мне не нравится большое количество приправ и соусов. Но еда здесь — одна из лучших, что я ел в своей жизни! Для меня это было большим сюрпризом», — поделился он.

Ранее Греко рассказал о культурном шоке после переезда в Россию. Спортсмен заявил, что его удивили многие российские вещи.

31-летний Греко перешел в «Ладу» в июле 2024 года. Ранее он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

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      Дарья Коршунова
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