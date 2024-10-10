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23:30, 10 октября 2024Спорт

Бивол и Бетербиев провели битву взглядов перед поединком

Российские боксеры Бивол и Бетербиев провели битву взглядов перед поединком
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели битву взглядов перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 12 октября и начнется не ранее 23:30 по московскому времени. В прямом эфире его покажет Первый канал.

Ранее были названы гонорары Бивола и Бетербиева за бой. Оба россиянина получат по 10 миллионов долларов.

Бетербиев обладает чемпионскими поясами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). За карьеру 39-летний спортсмен одержал 20 побед и не потерпел ни одного поражения.

33-летний Бивол в профессиональной карьере одержал 23 победы и также не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO).

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      Андрей Стрельцов
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