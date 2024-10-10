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15:45, 10 октября 2024Спорт

Бивол ответил назвавшему его нехорошим человеком Бетербиеву

Боксер Бивол заявил, что ему плевать на слова Бетерибева о нехорошем человеке

Фото: WBABoxing / twitter.com / Globallookpress.com

Российский боксер Дмитрий Бивол ответил сопернику, соотечественнику Артуру Бетербиеву, назвавшему его нехорошим человеком. Его слова приводит IFL TV.

«Может, я нехороший человек. Но мне плевать — хороший я или нет», — заявил спортсмен. Он добавил, что не собирается задевать соперника.

Ранее американский промоутер Боб Арум назвал гонорары Бетербиева и Бивола за бой за звание абсолютного чемпиона мира. Оба спортсмена получат по 10 миллионов долларов. В эту сумму входят спонсорские отчисления, процент от продажи билетов на бой, а также от проданных платных телетрансляций.

Бивол и Бетербиев проведут бой 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

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      Анастасия Борисова
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