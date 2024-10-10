«Милтон» лишил света миллионы человек в США

Более 3 миллионов человек остались без электроэнергии из-за урагана во Флориде

Обрушившийся на США ураган «Милтон» оставил без электроэнергии миллионы человек. Такие данные приводит мониторинговый ресурс PowerOutage.

По данным на 12:42 по московскому времени во Флориде света лишились более 3,12 миллиона потребителей.

Ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды ночью 10 октября. Эксперты ожидали, что явление станет самым разрушительным в истории. Однако мощность урагана снизилась перед тем, как он достиг Флориды. Сейчас он ослаб до первой, наименее опасной, категории.

В результате катастрофы не выжили как минимум два человека. Улицы оказались затоплены водой из-за ливней, а здания повредил ветер. Сильнее всего пострадал бейсбольный стадион команды «Тампа-Бэй Рейс» — ветер разрушил крышу, оставив от нее лишь каркас.

