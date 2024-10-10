В США заявили о снижении мощности урагана «Милтон»

NHС: мощность урагана «Милтон» стала ниже 200 километров в час

Мощность урагана «Милтон» снизилась до третьей с замедлением ветра ниже 200 километров в час, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC).

«Максимальная скорость ветра составляет около 120 миль в час (195 километров в час, — прим. "Ленты.ру") с более сильными порывами», — говорится в сообщении NHC.

При этом Милтон по-прежнему может быть крупным ураганом, когда достигнет побережья американского штата Флориды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что надвигающийся на американский штат Флорида циклон «Милтон» рискует обернуться катастрофой. По словам эксперта, тропические циклоны являются одним из самых опасных явлений в океанологии и метеорологии. Как правило, они долго развиваются, однако «Милтон» проходит этот процесс быстрее и усиливается буквально по часам, что бывает крайне редко.