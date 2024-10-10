Рябков раскрыл влияние президентских выборов на назначение нового посла в США

Рябков: власти России руководствуются внутренним календарем, а не выборами в США

Власти России руководствуются «внутренним календарем», поэтому президентские выборы в США никак не влияют на назначение нового посла в Вашингтоне. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Россия в вопросе назначения нового посла в США будет сверяться со своим календарем, а не американским», — рассказал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин освободил дипломата Анатолия Антонова от должности посла в США. На данный момент преемник не назначен, однако в средствах массовой информации появлялась информация о возможном назначении экс-главы дипмиссии в Канаде и директора департамента Северной Америки МИД Александра Дарчиева.