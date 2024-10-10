Путин освободил Антонова от должности посла в США

Путин освободил Антонова от должности посла России в США

Президент России Владимир Путин освободил дипломата Анатолия Антонова от должности посла в США. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — отмечается в документе.

Также в указе подчеркнуто, что Антонов освобожден и от должности представителя России при Организации американских государств (ОАГ), которая также находится в Вашингтоне.

5 октября стало известно о завершении деятельности Антонова в качестве посла России в Соединенных Штатах, а 6 октября дипломат вернулся в Москву. На данный момент преемник не назначен, однако в средствах массовой информации появлялась информация о возможном назначении экс-главы дипмиссии в Канаде и директора департамента Северной Америки МИД Александра Дарчиева.