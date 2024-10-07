Назван вероятный преемник Антонова в качестве посла РФ в США

«Ведомости»: новым послом в США может стать Александр Дарчиев

Преемником Анатолия Антонова в качестве посла РФ в США может стать экс-глава дипмиссии в Канаде и директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, сообщили «Ведомостям» три источника.

«Сейчас с российским послом никто из официальных лиц все равно не общается, потому по большому счету не важно, кто станет новым представителем в Вашингтоне», – заявил один из собеседников газеты.

Еще один источник допустил, что назначение нового посла может затянуться, а дипмиссию до этого будет возглавлять временный поверенный.

Ранее Антонов вернулся в Москве после завершения работы на посту. Он занял должность с августа 2017 года.

Перед прекращением работы Антонов заявил об угрозах в США, которые поступали в его адрес. По словам посла, находиться в стране становится все труднее. Помимо угроз, он упомянул «демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны».