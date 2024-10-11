Футболист ЦСКА захотел увидеть в клубе Месси и Роналду

Футболист ЦСКА Игорь Дивеев захотел увидеть в клубе Месси и Роналду

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев назвал фамилии футболистов, которых хотел бы увидеть в столичной команде. Его цитирует «Чемпионат».

По словам игрока, это Лионель Мессии и Криштиану Роналду. Говоря о реальности такого развития событий, россиянин привел в пример новичка армейцев Миралема Пьянича. «Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ. Значит, их тоже можем увидеть здесь. Почему нет? Это мое мнение», — добавил Дивеев.

ЦСКА объявил о переходе Пьянича 26 сентября. Контракт рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на год.

Дивеев в нынешнем сезоне провел 11 матчей в РПЛ. Защитник отметился четырьмя забитыми мячами.