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10:47, 11 октября 2024Спорт

Футболист ЦСКА захотел увидеть в клубе Месси и Роналду

Футболист ЦСКА Игорь Дивеев захотел увидеть в клубе Месси и Роналду
Игорь Дивеев (в центре)

Игорь Дивеев (в центре). Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев назвал фамилии футболистов, которых хотел бы увидеть в столичной команде. Его цитирует «Чемпионат».

По словам игрока, это Лионель Мессии и Криштиану Роналду. Говоря о реальности такого развития событий, россиянин привел в пример новичка армейцев Миралема Пьянича. «Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ. Значит, их тоже можем увидеть здесь. Почему нет? Это мое мнение», — добавил Дивеев.

ЦСКА объявил о переходе Пьянича 26 сентября. Контракт рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на год.

Дивеев в нынешнем сезоне провел 11 матчей в РПЛ. Защитник отметился четырьмя забитыми мячами.

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      Алексей Гусев
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