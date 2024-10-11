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12:06, 11 октября 2024Наука и техника

От способного сбросить атомную бомбу на Россию корабля ВВС США отсоединится груз

От орбитального корабля X-37B ВВС США отсоединится служебный модуль

Фото: U.S. Space Force / Staff Sgt. Adam Shanks / Reuters

Орбитальный многоразовый корабль X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США, по мнению специалистов способный сбросить атомную бомбу на Россию, проведет серию маневров в околоземном космическом пространстве, включающих аэродинамическое торможение в верхних слоях атмосферы и отсоединение служебного модуля. Об этом со ссылкой на Космические силы США сообщает издание Defense News.

«Спустя десять месяцев после начала своей последней и в значительной степени засекреченной миссии космический аппарат X-37B Космических сил приступает к выполнению нового комплекса маневров, которые могут лечь в основу будущих космических операций», — говорится в публикации.

Там добавляется, что маневр со сбросом груза (уменьшением общей массы) позволит X-37B менять положение в околоземном пространстве, используя минимальное количество топлива.

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В мае 2021-го гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что американские космолеты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок.

После этого в июле того же года еженедельник «Военно-промышленный курьер», комментируя заявление Новикова, написал, что «есть большая вероятность того, что американский космолет Boeing X-37B может выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории России».

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      Иван Потапов
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