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16:09, 11 октября 2024Экономика

Стало известно о выводе из-под санкций контрабандистов из «списка Зеленского»

Украина вывела из-под санкций почти всех контрабандистов из «списка Зеленского»

Фото: Daina Le Lardic / European Union 2023 / Reuters

Большинство контрабандистов из «списка Зеленского» вывели из-под санкций в 2024 году. Об этом пишет «Зеркало недели».

Как стало известно изданию, ограничения продлили только в отношении двух человек, тогда как еще одиннадцати они касаться перестали. Отмечается, что в СБУ мониторили эффективность санкций и продлили их «в отношении отдельных лиц, которые продолжают создавать реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам».

В начале апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против лиц, которых, по его словам, можно назвать топ-10 контрабандистов страны. Позднее в том же месяце перечень был дополнен, а троих человек даже лишили украинского гражданства.

В публикации говорится, что санкции поначалу существенно сократили незаконные потоки, причинив контрабандистам ущерб, но подавляющее большинство из них, несмотря на три года ограничений, продолжают вести бизнес.

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      Дмитрий Воронин
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