Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:18, 11 октября 2024Мир

В России высказались о реакции Зеленского на отказ Байдена от встречи

Мирошник: Зеленский расстроился из-за отказа Байдена от встречи с ним

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский расстроен из-за отказа главы США Джо Байдена от встречи с ним. На это в своем Telegram-канале обратил внимание посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что Зеленский выглядит потерянным. По словам дипломата, после этого он «покатил по сателлитам за утешением».

Ранее Мирошник оценил последствия решения Байдена отказаться от встречи с Зеленским. Он полагает, что это может привести к тому, что Европа не станет помогать Киеву.

Байден отложил поездку на военную базу Рамштайн в Германии, где должен был пройти саммит лидеров США, Британии, Франции и Германии с участием Зеленского. Причиной такого решения стал надвигающийся ураган «Милтон».

Зеленский, комментируя ситуацию, назвал отказ Байдена явиться на встречу закономерным.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поздравил Китай с 75-летием дружбы. США разозлил дипломатический подарок президента

      Россияне рассказали о жизни с «биполяркой». Как дружба помогает им преодолевать трудности?

      Реклама

      Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для помощи Украине

      В России назвали лучшее время для наблюдения кометы Tsuchinshan-ATLAS

      Сотня голодных енотов окружила дом американки

      Вероятность исполнения требований Зеленского по Украине оценили словами «почти без шансов»

      В США сообщили о возможном отказе от требования к ЕС по Украине

      В Германии полиция начала масштабную операцию из-за поджогов

      Путин прибыл в Туркменистан

      Президент Сербии объяснил подписание осуждающей Россию декларации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше