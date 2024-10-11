В России высказались о реакции Зеленского на отказ Байдена от встречи

Мирошник: Зеленский расстроился из-за отказа Байдена от встречи с ним

Президент Украины Владимир Зеленский расстроен из-за отказа главы США Джо Байдена от встречи с ним. На это в своем Telegram-канале обратил внимание посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что Зеленский выглядит потерянным. По словам дипломата, после этого он «покатил по сателлитам за утешением».

Ранее Мирошник оценил последствия решения Байдена отказаться от встречи с Зеленским. Он полагает, что это может привести к тому, что Европа не станет помогать Киеву.

Байден отложил поездку на военную базу Рамштайн в Германии, где должен был пройти саммит лидеров США, Британии, Франции и Германии с участием Зеленского. Причиной такого решения стал надвигающийся ураган «Милтон».

Зеленский, комментируя ситуацию, назвал отказ Байдена явиться на встречу закономерным.