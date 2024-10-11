В МИД оценили отказ Байдена от встречи с Зеленским

Посол МИД Мирошник: Европа не собирается помогать Украине без США

Решение президента США Джо Байдена отказаться от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским может привести к тому, что Европа не станет помогать Киеву. Соответствующую оценку в своем Telegram-канале дал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, Зеленский в ходе встречи с лидерами европейских стран выглядел «потерянным», поскольку «хозяин не приехал». Дипломат подчеркнул, что у администрации Байдена сейчас есть более важные задачи, включая спасение страны от последствий урагана и предстоящие выборы президента.

«В Италии, Франции, Британии [Зеленского] обняли, пожалели, но денег не дали. И без участия США в больших объемах не дадут. Сами тянуть эту ношу европейцы не будут», — считает Мирошник.

Ранее Зеленский прокомментировал срыв встречи в формате «Рамштайн» и ее перенос на неопределенный срок. Он назвал отказ Байдена явиться на встречу закономерным.