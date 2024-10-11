Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:26, 11 октября 2024Забота о себе

Врач рассказала о неочевидном способе профилактики диабета

Терапевт Клэр Бейли назвала прогулку неочевидным способом профилактики диабета

Фото: Esteban Benites / Unsplash

Терапевт Клэр Бейли рассказала, что получасовая утренняя прогулка может снизить риск диабета, улучшить сон и укрепить психическое здоровье. О неочевидном способе поддержания здоровья она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам доктора, короткая утренняя прогулка может поднять настроение, особенно в преддверии зимних месяцев, и укрепить физическое и ментальное здоровье. Также она назвала регулярные прогулки способом профилактики диабета и избавления от бессонницы. Бейли уточнила, что в идеале гулять следует минимум полчаса, чтобы получить максимальную пользу.

Материалы по теме:
В России сезон гриппа и ОРВИ. Можно ли мыться при простуде и когда пора пить антибиотики: врачи развенчивают мифы
В России сезон гриппа и ОРВИ. Можно ли мыться при простуде и когда пора пить антибиотики: врачи развенчивают мифы
30 ноября 2023
В России эпидемия диабета. Им болеют даже подростки и дети. Как уберечь себя от заболевания?
В России эпидемия диабета. Им болеют даже подростки и дети. Как уберечь себя от заболевания?
2 декабря 2023

«Одна из вещей, которую я особенно люблю — это прогулки рано утром. Лучше всего гулять по утрам и стараться подниматься на возвышенность. В этом случае вы получаете пользу как от восхождения, так и от спуска», — добавила она.

Ранее Бейли посоветовала есть на завтрак яйца и лосось, чтобы похудеть. По ее словам, в этих продуктах много белка, который необходим для восстановления и роста мышц.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии сочли провокацией призыв брить чеченцев за слова Кадырова о кровной мести

      В российском городе замглавврача станции по переливанию крови попался на взятке

      Минобороны сообщило подробности о боях в Курской области

      Минобороны отчиталось о перешедших под контроль России населенных пунктах в зоне СВО

      Tesla раскрыла стоимость роботов

      Еврейской семье вернули похищенную нацистами картину Моне

      Полковник назвал следующую возможную крупную цель ВС РФ после Угледара

      Названа цена продажи бизнеса Unilever в России

      Премьер Грузии назвал момент начала импичмента президенту

      В ВСУ рассказали о продвижении российских войск в Торецке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше