Житель рассказал о намеренном ударе ВСУ по больнице в Курской области

Житель Курской области: ВСУ уничтожили больницу в Суджанском районе

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно ударили по гражданской больнице в Суджанском районе. Об этом рассказал военному следователю местный житель, его показания есть в распоряжении ТАСС.

«И в этот же день, уже к обеду, по больнице начали стрелять. Артиллерия бомбила. Так плотно, очень сильно бомбили они, сильный обстрел был. Прилетов никто и не считал, мы уже спустились [в укрытие]», — рассказал россиянин.

Он также вспомнил, как видел много поврежденных домов и гражданских автомобилей в населенных пунктах, которые проезжал мимо. ВСУ, по его словам, намеренно били по гражданской инфраструктуре и автомобилям.

Днем ранее, 10 октября, житель рассказал о расправе бойцов ВСУ над детьми в Малой Локне. Украинские военные в Курской области, по его словам, выстрелили в мужчину, который приходится жителю двоюродным братом, и трех детей, пытавшихся уехать на мопеде из населенного пункта.

Бои с ВСУ идут в Курской области больше двух месяцев. ВС России начали контрнаступление и освободили ряд населенных пунктов. Так, днем 9 октября Минобороны сообщило, что за сутки армия России вернула контроль над Новой Сорочиной и Покровским. 11 октября военкор Юрий Подоляка сообщил о прорывах российских войск по всему фронту в Курской области.