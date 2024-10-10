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13:54, 10 октября 2024Россия

Житель Курской области рассказал о расправе бойцов ВСУ над детьми

Житель Курской области заявил о расправах бойцов ВСУ над детьми в Малой Локне

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправились над мужчиной и детьми, которые пытались покинуть населенный пункт Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил местный житель в ходе общения с военным следователям, беседа есть в распоряжении ТАСС.

Украинские военные выстрелили в мужчину, который приходится жителю двоюродным братом, и трех детей, пытавшихся уехать на мопеде из Малой Локни.

«Поляков слышали и чернокожих замечали все подряд. Когда заходят на сельский пункт расстреливают без разбора», — сказал мужчина, добавив, что после вторжения в регион операторы FPV-дронов ВСУ начали охотиться на машины с мирными жителями.

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Ранее уроженка Курской области рассказала, что ВСУ запугивали мирных жителей жестокостью польских наемников.

В Курской области два месяца идут бои с ВСУ. Россия уже начала контрнаступление и освободила ряд населенных пунктов. Так, днем 9 октября Минобороны сообщило, что за сутки Вооруженные силы России вернули контроль над Новой Сорочиной и Покровским. Операция по уничтожению ВСУ в приграничье продолжается.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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