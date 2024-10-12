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19:58, 12 октября 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады заявил об убийстве вывесившей флаг России в Одессе женщины. На Украине сказали, что у нее был приступ

Экс-депутат Рады Царев сообщил, что вывесившую в Одессе флаг РФ женщину убили

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что женщина, вывесившая флаг России у памятника в Одессе, была убита в СИЗО. По его словам, при этом официальной причиной смерти назвали сердечный приступ. После акции с флагом на Европейской площади в Одессе распорядились установить патруль.

Бывший депутат заявил, что женщина говорила полиции о событиях мая 2014 года

Царев в своем Telegram-канале написал, что женщина, участвовавшая в акции у постамента демонтированного памятника Екатерине II, согласно неподтвержденной информации, была убита в одесском СИЗО.

«Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили», — заявил он.

Олег Царев

Олег Царев

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Царев напомнил, что вечером 7 октября женщина пришла к постаменту памятника Екатерине II с российским флагом и попыталась закрепить его там. По словам политика, прохожие оскорбляли ее и угрожали. Позже в участке она заявила, что не простит националистам события в Одессе 2 мая 2014 года (поджог Дома профсоюзов, где, согласно официальным данным, погибли 48 человек, — прим. «Ленты.ру»). Царев также добавил, что женщина высказывалась в поддержку России.

После акции в Одессе установили патруль на Европейской площади

Информация о гибели женщины, установившей флаг России в Одессе, появилась 10 октября. В сети сообщали, что задержанная скончалась от проблем с сердцем в СИЗО. Согласно другим сообщениям, ее убили.

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Telegram-каналы также опубликовали видео допроса, на котором задержанная призвала украинских военных переходить на сторону России.

После акции с флагом РФ у демонтированного памятника мэр города Геннадий Труханов сообщил, что на площади в Одессе разместили патруль. Труханов, комментируя произошедшее, заявил, что это не первый подобный случай в этом месте. «Поэтому мною было принято решение: на Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи», — заявил одесский градоначальник.

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      Варвара Кошечкина
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