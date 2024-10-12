Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что женщина, вывесившая флаг России у памятника в Одессе, была убита в СИЗО. По его словам, при этом официальной причиной смерти назвали сердечный приступ. После акции с флагом на Европейской площади в Одессе распорядились установить патруль.
Бывший депутат заявил, что женщина говорила полиции о событиях мая 2014 года
Царев в своем Telegram-канале написал, что женщина, участвовавшая в акции у постамента демонтированного памятника Екатерине II, согласно неподтвержденной информации, была убита в одесском СИЗО.
«Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили», — заявил он.
Царев напомнил, что вечером 7 октября женщина пришла к постаменту памятника Екатерине II с российским флагом и попыталась закрепить его там. По словам политика, прохожие оскорбляли ее и угрожали. Позже в участке она заявила, что не простит националистам события в Одессе 2 мая 2014 года (поджог Дома профсоюзов, где, согласно официальным данным, погибли 48 человек, — прим. «Ленты.ру»). Царев также добавил, что женщина высказывалась в поддержку России.
После акции в Одессе установили патруль на Европейской площади
Информация о гибели женщины, установившей флаг России в Одессе, появилась 10 октября. В сети сообщали, что задержанная скончалась от проблем с сердцем в СИЗО. Согласно другим сообщениям, ее убили.
Telegram-каналы также опубликовали видео допроса, на котором задержанная призвала украинских военных переходить на сторону России.
После акции с флагом РФ у демонтированного памятника мэр города Геннадий Труханов сообщил, что на площади в Одессе разместили патруль. Труханов, комментируя произошедшее, заявил, что это не первый подобный случай в этом месте. «Поэтому мною было принято решение: на Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи», — заявил одесский градоначальник.