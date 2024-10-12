В России создали защищающий беспилотники от огня и перегрева материал

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) создали позволяющий защитить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) от воспламенения термостойкий полимер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Фонда поддержки проектов НТИ.
Уточняется, что созданный полимер поможет защитить БПЛА при работе в условиях высоких температур, в том числе при пожаре или в зоне боевых действий. Открытие удалось совершить при помощи новой технологии синтеза полиэфиримидов (ПЭИ). В результате были получены образцы с температурой плавления 245 градусов Цельсия, что позволило обеспечить новому полимеру максимальную термостойкость.
Как подчеркнули в Фонде НТИ, усовершенствованная технология получения полиэфирмидов за счет внедрения в их структуру теплостойких элементов поможет снизить риски выхода беспилотников из строя из-за перегрева. Дроны, в состав которых будет входить новый полимер, можно будет использовать не только в зоне боевых действий, но и при спасательных операциях. Разработка также может быть востребована в авиа- и автомобилестроении.
Задача по усовершенствованию дронов стоит не только перед российскими, но и украинскими военными. В феврале 2024 года агентство Bloomberg, в частности, сообщало о разработке США и Великобританией БПЛА с внедренной технологией искусственного интеллекта (ИИ) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). А в начале сентября украинские военные впервые применили по позициям российских солдат «дрон-дракон», поражающим элементом которого является емкость с жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа.