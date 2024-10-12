В России создали защищающий беспилотники от огня и перегрева материал

В России создали позволяющий защитить БПЛА от воспламенения термостойкий полимер

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) создали позволяющий защитить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) от воспламенения термостойкий полимер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Фонда поддержки проектов НТИ.

Уточняется, что созданный полимер поможет защитить БПЛА при работе в условиях высоких температур, в том числе при пожаре или в зоне боевых действий. Открытие удалось совершить при помощи новой технологии синтеза полиэфиримидов (ПЭИ). В результате были получены образцы с температурой плавления 245 градусов Цельсия, что позволило обеспечить новому полимеру максимальную термостойкость.

Как подчеркнули в Фонде НТИ, усовершенствованная технология получения полиэфирмидов за счет внедрения в их структуру теплостойких элементов поможет снизить риски выхода беспилотников из строя из-за перегрева. Дроны, в состав которых будет входить новый полимер, можно будет использовать не только в зоне боевых действий, но и при спасательных операциях. Разработка также может быть востребована в авиа- и автомобилестроении.

Задача по усовершенствованию дронов стоит не только перед российскими, но и украинскими военными. В феврале 2024 года агентство Bloomberg, в частности, сообщало о разработке США и Великобританией БПЛА с внедренной технологией искусственного интеллекта (ИИ) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). А в начале сентября украинские военные впервые применили по позициям российских солдат «дрон-дракон», поражающим элементом которого является емкость с жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа.

