Бетербиев оценил победу над Биволом в поединке за звание абсолютного чемпиона

Бетербиев о победе над Биволом: для меня честь стать абсолютным чемпионом

Россиянин Артур Бетербиев оценил победу над соотечественником Дмитрием Биволом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Его слова приводит Boxing Scene.

«Я не думаю, что я великий боксер. Но я и не плохой боксер. Это опыт. Для меня большая честь стать абсолютным чемпионом», — сказал Бетербиев. Он отметил, что всегда критикует себя и в этом поединке сделал не всю работу, которую планировал.

Бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели все 12 раундов.

Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). а также завоевал пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO), которыми владел соперник. Бивол потерпел первое поражение после 23 побед.