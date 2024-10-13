Бивол захотел провести реванш с Бетербиевым

Дмитрий Бивол заявил, что хочет провести реванш с Артуром Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол ответил на вопрос о реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым после поражения в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Об этом он заявил во время пресс-конференции после боя.

«Я бы хотел провести реванш, конечно. Я хотел бы получить этот шанс», — поделился Бивол.

Бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели все 12 раундов.

Бивол потерпел первое поражение после 23 побед и потерял пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).