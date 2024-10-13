Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
0:0
Перерыв
live
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Янник Синнер
0:0
1-й сет
live
Новак Джокович
Шанхай
Казахстан
Сегодня
16:00 (Мск)
Словения
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 3. 4-й тур
Ротор
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия — Мелбет Первая лига|14-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
01:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
10:46, 13 октября 2024Спорт

Бивол захотел провести реванш с Бетербиевым

Дмитрий Бивол заявил, что хочет провести реванш с Артуром Бетербиевым
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол. Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Российский боксер Дмитрий Бивол ответил на вопрос о реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым после поражения в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Об этом он заявил во время пресс-конференции после боя.

«Я бы хотел провести реванш, конечно. Я хотел бы получить этот шанс», — поделился Бивол.

Бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели все 12 раундов.

Бивол потерпел первое поражение после 23 побед и потерял пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о частичном выводе ВСУ из Дзержинска в ДНР

      Российский чиновник по ошибке выразил соболезнования с празднованием Дня Башкортостана

      Макгрегор анонсировал бой в UFC

      В баре Анны Асти охранник выстрелил россиянину в глаз

      В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал автомобиль

      Российские бойцы эвакуировали с поля боя захваченный турецкий бронеавтомобиль

      Хозяин взорвавшейся в Уфе квартиры прокомментировал ситуацию

      В России сообщили о ликвидации в зоне СВО известного американского наемника

      В Кремле рассказали о хорошем турецком подарке Эрдогана Путину

      Германия перестала верить в Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше