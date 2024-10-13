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21:59, 13 октября 2024Спорт

Бывшая жена Бивола высмеяла поражение боксера от Бетербиева

Бывшая жена Бивола Екатерина о поражении боксера от Бетербиева: карма настигла

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола Екатерина на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высмеяла его поражение в бою за звание абсолютного чемпиона мира против соотечественника Артура Бетербиева.

«Так тебе и надо, дебил. Карма настигла Бивола. Иди к своей Мармаре...» — написала Екатерина. Она поздравила Бетербиева с победой и посчитала, что зря отдала годы жизни на брак с Биволом.

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18 августа 2024

Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели на ринге все 12 раундов.

Бивол потерпел первое поражение после 23 побед и потерял пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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      Анастасия Борисова
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