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08:19, 13 октября 2024Спорт

Кремлев оценил поединок Бетербиева и Бивола

Кремлев: поединок Бетербиева и Бивола является лучшим боем года
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Поединок российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола является лучшим боем года, заявил «РБК Спорт» глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Он назвал бокс «флагманом спорта». «И Артур, и Дмитрий показали великолепное мастерство, по-настоящему бойцовский характер. Продемонстрировали российскую школу бокса, которая является одной из лучших в мире», — сказал Кремлев, добавив, что в прошедшем поединке нет проигравших.

Ранее Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), бойцы провели все 12 раундов. До этого оба российских боксера не проигрывали ни одного боя на профессиональном ринге.

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      Сергей Грехов
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