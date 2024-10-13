Организатор боя между Бетербиевым и Биволом счел его результат несправедливым

Турки Аль аш-Шейх счел несправедливой победу Бетербиева над Биволом

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх оценил результат боя между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Его слова приводит журналист Майкл Бенсон в соцсети X.

По его мнению, это был один из лучших боев за последние 20 лет. «Но мне кажется, что результат несправедлив. Эти два бойца мне как братья, но я думаю, что Бивол выиграл на два раунда больше», — счел организатор поединка.

Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели все 12 раундов.

Бивол потерпел первое поражение после 23 побед и потерял пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).