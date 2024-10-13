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13:23, 13 октября 2024Спорт

Цзю оценил результат боя между Бетербиевым и Биволом

Костя Цзю о победе Бетербиева над Биволом: не согласен с решением судей

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил результат боя между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Его слова приводит Sport24.

Цзю выразил несогласие с решением судей в пользу Бетербиева. «У рефери может быть свое мнение, но в этом бою я отдал бы 116-112 в пользу Бивола. Это был отличный поединок, но я, в отличие от многих, был на нейтральной стороне. Хорошо знаю обоих ребят, и каждая их победа для меня важна», — заявил он.

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По мнению Цзю, в ближайшее время обязательно состоится реванш. «В английском языке есть выражение, которое переводится как "деньги говорят". Дима и Артур этой ночью заработали хорошие деньги, поэтому в реванше будут еще большие деньги гонорары», — отметил он.

Бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь на 13 октября. Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO), которыми владел соперник. Бивол потерпел первое поражение после 23 побед.

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      Дарья Коршунова
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