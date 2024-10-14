Бивол сравнил удары Бетербиева и Альвареса

Бивол заявил, что у Альвареса одиночный удар тяжелее, чем у Бетербиева

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV сравнил удары своих соперников, соотечественника Артура Бетербиева и мексиканца Сауля Альвареса.

Бивол заявил, что у Альвареса одиночный удар тяжелее, чем у Бетербиева. «Но если вы попросите их сделать по пять ударов, то у Бетербиева каждый удар будет тяжелым», — отметил он.

12 октября Бивол уступил Бетербиеву в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бивол потерпел первое поражение после 23 побед и потерял пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO).

Поединок Бивола и Альвареса прошел в мае 2022-го. Тогда россиянин одержал победу над мексиканцем судейским решением.