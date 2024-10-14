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18:22, 14 октября 2024Бывший СССР

Более 60 украинских дипучреждений получили сообщения о минировании

МИД Украины: более 60 дипучреждений получили сообщения о минировании

Фото: freestocks / Unsplash

Более 60 украинских зарубежных дипломатических учреждений получили сообщения о минировании. Об этом сообщает МИД Украины в Telegram.

«14 октября более шести десятков зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий, это количество продолжает расти», — говорится в публикации.

Отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига ввел в дипучреждениях усиленные меры безопасности.

Ранее 14 октября стало массово появляться сообщения о минировании объектов в украинских городах. В частности, в Киеве взрывчатое вещество искали в школах, здании Министерства культуры, Верховного суда и в других учреждениях.

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      Глеб Палехов
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