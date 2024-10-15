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23:17, 15 октября 2024Спорт

Адвокат Мбаппе прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес футболиста

Адвокат: Килиан Мбаппе подаст жалобу на клевету после обвинений в изнасиловании

Фото: Susana Vera / Reuters

Мари-Аликс Кану-Бернар, адвокат нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес футболиста. Ее слова приводит RMC Sport.

Кану-Бернар заявила, что ее клиент подаст жалобу на клевету. «Обвинение не устанавливает истину, обвинение ничего не доказывает», — подчеркнула адвокат. Она добавила, что футболист всегда находится в компании других людей, что исключает возможность предосудительных действий с его стороны.

Ранее 15 октября стало известно, что Мбаппе заподозрили в изнасиловании в отеле Bank. Уточнялось, что с места происшествия были изъяты элементы одежды в качестве улик.

10 октября Мбаппе был замечен в ночном клубе в Стокгольме. В это время сборная Франции играла против Израиля в Лиге наций.

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      Анастасия Борисова
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