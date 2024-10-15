Бывшая супруга Бивола потребовала от него две квартиры для детей

Бывшая супруга Бивола потребовала от него две квартиры и миллионы для сыновей

Екатерина Бивол, бывшая жена известного российского боксера Дмитрия Бивола, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) потребовала от него средства для их общих детей.

Женщина пообещала уничтожить бывшего супруга. «Димасик, проигравший ты мой, купи детям по квартире в центре Питера. Открой им счета со 100 миллионами рублей для каждого сына. И я замолкну навеки. Сделай это, бывший чемпион, и я могила», — написала она.

12 октября Бивол уступил соотечественнику Артуру Бетербиеву в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. «Так тебе и надо, дебил», — написала после этого Екатерина.

Бивол потерпел первое поражение после 23 побед и потерял пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).