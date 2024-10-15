Солнечный ветер вызовет новую магнитную бурю

«Фобос»: солнечная активность может раскачать магнитосферу планеты

Солнечный ветер может потревожить магнитосферу Земли. Об этом предупреждает пресс-служба центра погоды «Фобос».

«Земля пройдёт через поток быстрого солнечного ветра. Первые признаки этого в виде слабых возмущений геомагнитного поля уже отмечены в середине сегодняшнего дня», — рассказали ученые. На светиле специалисты обнаружили две активных группы пятен, которые вызвали несколько солнечных вспышек. Взрывы достигли четвертого из пяти возможных классов М. Это, однако, не дает оснований говорить о серьезных колебаниях магнитосферы. «Вероятность того, что сформированные ими выбросы солнечного вещества успеют задеть Землю, пока мала», — отмечается в сообщении.

По прогнозам центра, следующая неделя будет относительно спокойной за исключением слабой магнитной бури в среду. По своей силе, как подчеркивается, она не превысит уровня класса G1-G2. Как ранее сообщали в ИКИ РАН, возмущения геомагнитного поля начнутся после полуночи 16 октября и стихнут уже к 6 часам утра.

Прежняя магнитная буря пришлась на пятницу, 11 октября, и оказалась довольно мощной, достигнув класса G4. В те дни небо в разных точках России окрасило северное сияние.