Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:43, 14 октября 2024Экономика

Названо время прихода магнитной бури на Землю

ИКИ РАН: магнитная буря на Земле ожидается в среду

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Магнитная буря на Земле ожидается после полуночи среды, 16 октября. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).

Возмущения геомагнитного поля начнутся после 00:00 16 октября и стихнут к 6:00. Буря будет достигать слабого уровня, класса G1.

Ранее на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря. Ее пик пришелся на время после полуночи 11 октября, когда индекс Kp достиг 8,66 единицы. Буря началась со среднего уровня, класса G2, затем быстро усилилась до сильного уровня, класса G3, а затем и до очень сильного уровня, класса G4. Причиной возмущений в магнитосфере Земли стала солнечная вспышка максимального уровня Х1,8, произошедшая в среду 9 октября. Магнитная буря оказалась причиной северных сияний, которые вечером 10 октября можно наблюдать в разных точках России.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Представлены доказательства присутствия солдат США в Курской области

      Товарооборот России и Китая вырос

      В России правление Зеленского сравнили с антиутопией

      ЕС введет санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет в Россию

      Боррель заявил о расколе в ЕС по одной причине

      В Германии заявили об изменении отношения Запада к Зеленскому

      Дешевые очки дополненной реальности Apple оценили

      В Липецке после расправы над подростком возбудили уголовное дело

      Россиянина осудят за попытку застрелить из ружья бывшую возлюбленную и ее сожителя

      В Петербурге мужчина избил участника СВО и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше