Названо время прихода магнитной бури на Землю

ИКИ РАН: магнитная буря на Земле ожидается в среду

Магнитная буря на Земле ожидается после полуночи среды, 16 октября. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).

Возмущения геомагнитного поля начнутся после 00:00 16 октября и стихнут к 6:00. Буря будет достигать слабого уровня, класса G1.

Ранее на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря. Ее пик пришелся на время после полуночи 11 октября, когда индекс Kp достиг 8,66 единицы. Буря началась со среднего уровня, класса G2, затем быстро усилилась до сильного уровня, класса G3, а затем и до очень сильного уровня, класса G4. Причиной возмущений в магнитосфере Земли стала солнечная вспышка максимального уровня Х1,8, произошедшая в среду 9 октября. Магнитная буря оказалась причиной северных сияний, которые вечером 10 октября можно наблюдать в разных точках России.