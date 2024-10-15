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10:37, 15 октября 2024Экономика

Москвичам посоветовали пересесть на метро

ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на метро из-за дождя

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Столичным автомобилистам посоветовали пересесть на метро из-за дождя, сообщает Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В настоящее время интенсивное движение на Кутузовском проспекте по направлению в центр, Дмитровском и Варшавском шоссе, на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Новорижской эстакады. В вечернее время локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Химкинского моста, Ленинградском шоссе по направлению в область, Волгоградском проспекте по направлению в область.

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Днем во вторник, 15 октября, ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов тепла, по области от плюс 3 до плюс 8 градусов. Ветер южный, 6–11 метров в секунду.

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      Мария Черкасова
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