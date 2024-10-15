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10:50, 15 октября 2024Спорт

Названо условие смены Бетербиевым весовой категории

Тренер Рэмси заявил, что боксер Бетербиев может сменить весовую категорию
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Тренер Марк Рэмси назвал условие, при котором его подопечный, российский боксер Артур Бетербиев, сменит весовую категорию. Его слова приводит ТАСС.

«Артур может сменить весовую категорию, если там будет вариант с титулом», — заявил специалист.

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12 октября Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победитель определился судейским решением.

Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Бивол потерпел первое поражение после 23 побед и потерял пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO).

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      Дарья Коршунова
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