Названо условие смены Бетербиевым весовой категории

Тренер Рэмси заявил, что боксер Бетербиев может сменить весовую категорию

Тренер Марк Рэмси назвал условие, при котором его подопечный, российский боксер Артур Бетербиев, сменит весовую категорию. Его слова приводит ТАСС.

«Артур может сменить весовую категорию, если там будет вариант с титулом», — заявил специалист.

12 октября Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победитель определился судейским решением.

Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Бивол потерпел первое поражение после 23 побед и потерял пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO).