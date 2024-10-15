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03:31, 15 октября 2024Из жизни

Женщина предложила полицейскому секс и получила обвинение во взяточничестве

Фото: W. G. Allgoewer / Globallookpress.com

В США женщина получила обвинение во взяточничестве после того, как предложила полицейскому секс в обмен на освобождение. Об этом сообщает Oregon Live.

Инцидент произошел в Портленде 10 октября. 36-летняя Розалинд Камилла Соуз, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, воспользовалась тем, что сосед не запер дверь, и без спроса пришла к нему домой. Она потребовала у мужчины зажигалку, а затем попыталась поджечь его сигаретой. Получив отпор, женщина набросилась на взрослого сына соседа, несколько раз ударила его кулаком, после чего обнажила грудь.

Около 11 вечера на место происшествия приехали сотрудники полиции и арестовали Соуз. Оказавшись на заднем сиденье патрульной машины, женщина предложила сопровождавшему ее полицейскому оральный секс, если он отпустит ее и не повезет в тюрьму. Услышав это, полицейский добавил в список обвинений попытку подкупа.

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Соуз также обвинили в краже со взломом первой степени, преследовании и непристойном поведении. Она остается под стражей.

Ранее сообщалось, что в Канаде 35-летняя учительница начальной школы из провинции Альберта совратила подростка. Как выяснили следователи, она занялась сексом с мальчиком, а затем заплатила ему за молчание.

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      Алиса Дмитриева
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