Диетолог назвал бюджетную альтернативу красной икре

Диетолог Гинзбург назвал яйца бюджетной полезной альтернативой красной икре

Красная икра обладает изысканным вкусом, но ее польза для здоровья преувеличена, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Бюджетную и полезную альтернативу этому деликатесу врач назвал в комментарии радио Sputnik.

«Если вы гонитесь за пользой, то гораздо больше пользы вам будет от обычных куриных яиц, плюс добавки омега-3 жирные кислоты. (...) Либо яйца и две-три порции в неделю скумбрии — это адекватная замена», — отметил Гинзбург.

При этом диетолог подчеркнул, что получить те же полезные свойства, что и от красной икры, от икры речных рыб не получится, так как они не содержат жирных кислот омега-3 и витамина D.

Врач добавил, что красная икра — это скоропортящийся продукт, поэтому ее нередко замораживают, а затем размораживают и выдают за свежую. По словам Гинзбурга, это ухудшает вкус продукта. «Хорошая красная икра — это все-таки явление редкое», — добавил врач.

Ранее Гинзбург назвал омолаживающий фрукт. Он посоветовал есть манго для омоложения и поддержания красоты кожи.