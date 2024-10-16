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19:26, 16 октября 2024Забота о себе

Диетолог назвал бюджетную альтернативу красной икре

Диетолог Гинзбург назвал яйца бюджетной полезной альтернативой красной икре

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Красная икра обладает изысканным вкусом, но ее польза для здоровья преувеличена, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Бюджетную и полезную альтернативу этому деликатесу врач назвал в комментарии радио Sputnik.

«Если вы гонитесь за пользой, то гораздо больше пользы вам будет от обычных куриных яиц, плюс добавки омега-3 жирные кислоты. (...) Либо яйца и две-три порции в неделю скумбрии — это адекватная замена», — отметил Гинзбург.

При этом диетолог подчеркнул, что получить те же полезные свойства, что и от красной икры, от икры речных рыб не получится, так как они не содержат жирных кислот омега-3 и витамина D.

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Врач добавил, что красная икра — это скоропортящийся продукт, поэтому ее нередко замораживают, а затем размораживают и выдают за свежую. По словам Гинзбурга, это ухудшает вкус продукта. «Хорошая красная икра — это все-таки явление редкое», — добавил врач.

Ранее Гинзбург назвал омолаживающий фрукт. Он посоветовал есть манго для омоложения и поддержания красоты кожи.

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      Вера Владзиевская
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