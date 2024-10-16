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15:45, 16 октября 2024Моя страна

Космонавт из России показал «небесный карнавал» в фиолетовом цвете

Российский космонавт Вагнер показал с МКС полярное сияние в фиолетовом цвете

Кадр: Telegram-канал космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера

Российский космонавт Иван Вагнер, входящий в состав «Роскосмоса», показал сильнейшее полярное сияние, которое он запечатлел с борта МКС в видимом и инфракрасном диапазонах. Необычные снимки публикует ТАСС.

По данным космонавта, неделю назад многие жители планеты наблюдали полярное сияние, которое еще иногда называют «небесным карнавалом». «Были видны не только зеленые всполохи, но и красное свечение», — отметил Вагнер.

Он снял атмосферное явление не только в видимом спектре, но и в ближнем инфракрасном (в длине волн от 720 до 1100 нанометров). «Как аврора видна с околоземной орбиты [в привычном диапазоне], многие видели», — добавил космонавт и показал еще один снимок, где видно Землю в космическом пространстве в фиолетовом цвете. В целом это выглядит довольно необычно.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер также сделал первые снимки необычной кометы C/2023 A3, появляющейся раз в 70 лет. Он показал фотографии и также рассказал, что это важное астрономическое событие.

В Астраханской области фотограф Лилия Филоненко запечатлела самый редкий парад планет. При этом ее коллеге Алексею Янгулову посчастливилось снять северное сияние в Хакасии.

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