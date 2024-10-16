Медведев разгромно проиграл первой ракетке мира на турнире с рекордными призовыми

Теннисист Даниил Медведев проиграл Синнеру на выставочном турнире Six Kings Slam

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Результаты доступны на сайте организаторов.

Встреча завершилась с разгромным счетом 0:6, 3:6. Six Kings Slam выплатит рекордные призовые: теннисист получит как минимум 1,5 миллиона долларов за участие, а победитель — шесть миллионов долларов.

Ранее Синнер провалил два допинг-теста, однако избежал дисквалификации. Такое решение приняло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях.

Синнер является первой ракеткой мира с июня 2024 года. В текущем сезоне он стал победителем Australian Open, в решающем матче обыграв Медведева. Всего на его счету 13 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).