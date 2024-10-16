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10:18, 16 октября 2024Спорт

Тренер Бетербиева оценил честность победы подопечного над Биволом

Тренер Артура Бетербиева Нурипаша Талибов счел победу подопечного честной
Нурипаша Талибов (в центре)

Нурипаша Талибов (в центре). Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Нурипаша Талибов, тренер российского боксера Артура Бетербиева, оценил честность победы подопечного над его соотечественником Дмитрием Биволом. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что был уверен в положительном исходе для Бетербиева. «Единственный момент, которого я боялся, — обычно в примерно равных боях дают ничью. Два топовых боксера, очень классный и кассовый бой, многие хотят разжечь интерес, чтобы провести еще один поединок», — заявил Талибов.

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Специалист добавил, что Бетербиев вел бой и доминировал на ринге. «Да, было очень много близких раундов, но два-три из них Артур точно выиграл с заметным перевесом», — заявил тренер.

Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели на ринге все 12 раундов. Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу, а в команде Бивола заявили, что подадут протест на результат боя.

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      Алексей Гусев
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