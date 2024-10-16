Тренер Бетербиева оценил честность победы подопечного над Биволом

Тренер Артура Бетербиева Нурипаша Талибов счел победу подопечного честной

Нурипаша Талибов, тренер российского боксера Артура Бетербиева, оценил честность победы подопечного над его соотечественником Дмитрием Биволом. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что был уверен в положительном исходе для Бетербиева. «Единственный момент, которого я боялся, — обычно в примерно равных боях дают ничью. Два топовых боксера, очень классный и кассовый бой, многие хотят разжечь интерес, чтобы провести еще один поединок», — заявил Талибов.

Специалист добавил, что Бетербиев вел бой и доминировал на ринге. «Да, было очень много близких раундов, но два-три из них Артур точно выиграл с заметным перевесом», — заявил тренер.

Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели на ринге все 12 раундов. Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу, а в команде Бивола заявили, что подадут протест на результат боя.