Команда Бивола подаст протест на результат поединка с Бетербиевым

Команда боксера Бивола подаст протест на результат поединка с Бетербиевым

Менеджер российского боксера Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что команда будет подавать протест на результат поединка против соотечественника Артура Бетербиева. Его слова приводит YouTube-канал BoxNation.

Корнилов посчитал, что протест вряд ли сработает, однако судья должен нести хоть какую-то ответственность за свой поступок. «Было бы хорошо, если бы его попросили подсчитать нанесенные удары. Я хочу посмотреть, где он увидел счет 116-112 в пользу Бетербиева», — подчеркнул он.

Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели на ринге все 12 раундов.

Бивол потерпел первое поражение после 23 побед и потерял пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).