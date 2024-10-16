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22:05, 16 октября 2024Спорт

Журова оценила выступление Бетербиева под флагом Канады

Журова о выступлении Бетербиева под флагом Канады: хочется быть и нашим, и вашим
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила выступление боксера Артура Бетербиева под флагом Канады. Ее слова приводит РИА Новости.

«Хочется быть и нашим, и вашим, а получилось не очень», — заявила Журова. Она обратила внимание на то, что Бетербиев десять лет живет в Канаде, однако в России два года идет СВО. Депутат добавила, что спортсмен живет там, где ему выгодно тренироваться и где больше турниров.

Бетербиев выступает под флагом Канады. Он одержал победу над россиянином Дмитрием Биволом в бою за звание абсолютного чемпиона мира судейским решением.

После победы Бетербиев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. Спортсмен поблагодарил политика за помощь.

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      Анастасия Борисова
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