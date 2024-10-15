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20:06, 15 октября 2024Спорт

Бетербиев обратился к Кадырову после победы над Биволом

Боксер Бетербиев поблагодарил главу Чечни Кадырова после победы над Биволом
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский боксер Артур Бетербиев на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после победы над соотечественником Дмитрием Биволом в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Спортсмен поблагодарил политика за помощь. «Вы поддерживаете меня с юности, с самого начала этого непростого пути. И для меня это много значит», — заявил он.

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Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели на ринге все 12 раундов.

Бивол потерпел первое поражение после 23 побед и потерял пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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      Анастасия Борисова
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