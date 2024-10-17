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10:10, 17 октября 2024Спорт

Бетербиев ответил на вопрос о реванше с Биволом

Бетербиев заявил, что рассмотрит возможность реванша с Биволом

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев ответил на вопрос о реванше с соотечественником Дмитрием Биволом. Его слова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Бетербиев заявил, что рассмотрит возможность реванша с Биволом, а также смены весовой категории. «Несколько дней прошло после боя, не очень хочется пока думать об этом. Не то время. Но реванш, бои — все будем продолжать», — отметил он.

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12 октября Бетербиев победил Бивола в схватке за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победитель определился судейским решением.

Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Бивол потерпел первое поражение после 23 побед и потерял пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO).

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      Дарья Коршунова
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