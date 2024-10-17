Раскрыта природа известного коричневого карлика

Nature: раскрыта природа коричневого карлика Gliese 229B

Группа астрономов под руководством Калифорнийского технологического института (Калтех) раскрыла природу первого известного коричневого карлика Gliese 229B, обнаружив, что он состоит из двух тесно связанных объектов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Коричневые карлики — это космические тела, чья масса больше, чем у газовых гигантов, таких как Юпитер, но меньше, чем у звезд. Gliese 229B, масса которого составляет около 70 масс Юпитера, ранее представлял загадку для ученых, поскольку его светимость не соответствовала ожидаемым параметрам для подобного объекта. Исследователи определили, что Gliese 229B на самом деле является системой из двух коричневых карликов с массами примерно 38 и 34 массы Юпитера.

Для разделения Gliese 229B на два объекта команда использовала два инструмента: интерферометр GRAVITY и спектрограф CRIRES+, установленные на Очень Большом Телескопе Европейской Южной обсерватории в Чили. GRAVITY объединяет свет от четырех телескопов, позволяя пространственно разделить два объекта, а CRIRES+ фиксирует спектральные различия, показывающие движение молекул в атмосферах объектов.

В результате наблюдений команда обнаружила, что два коричневых карлика, обозначенные как Gliese 229Ba и Gliese 229Bb, вращаются вокруг друг друга каждые 12 дней. Расстояние между ними примерно в 16 раз больше, чем между Землей и Луной, а общая орбита вокруг главной звезды составляет 250 лет.

Эти два коричневых карлика, несмотря на свою массу, имеют радиус меньше Юпитера. Ученые считают, что данная система коричневых карликов может дать новые данные о процессах формирования подобных космических объектов. Открытие также вызывает вопросы о возможности существования других подобных пар и их возможном образовании в протозвездных дисках, разделившихся на две части.