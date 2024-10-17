Директор сафари-парка в Крыму назвал возможную причину трагедии

Директор парка «Тайгана»: причиной гибели женщины мог стать человеческий фактор

Директор крымского «Тайгана» Олег Зубков назвал возможную причину гибели сотрудницы сафари-парка. Его обращение опубликовано на странице «Тайган и другие парки Крыма» в соцсети «ВКонтакте».

Он допустил, что в трагедии сыграл роль человеческий фактор, например, забывчивость. «Львы — высшие хищники, и они не прощают ошибок. И ошибка какая-то была сделана», — сказал Зубков. По его словам, хищники «просто растерзали» Леокадию Перевалову. В то же время он подчеркнул, что данная сотрудница была одной из самых опытных сотрудниц парка и работал в нем с момента открытия.

Ранее он сообщил, что семье растерзанной львами сотрудницы окажут помощь.

Трагедия произошла утром 16 октября. Леокадия Перевалова зашла в вольер, чтобы провести уборку. Однако женщина забыла заблокировать дверь между двумя его помещениями, чтобы хищники не смогли зайти к ней. По всей видимости, львы обнаружили проход и напали на нее. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.