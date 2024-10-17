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15:20, 17 октября 2024Спорт

Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2024 года по версии Forbes
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2024 году. Список спортсменов представлен на сайте издания.

Возглавил рейтинг португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. По информации издания, в 2024 году форвард заработал в общей сложности 285 миллионов долларов, 220 миллионов из которых составляет зарплата и бонусы и еще 65 — выплаты от спонсоров.

Вслед за ним расположился аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Его прибыль за год оценивается в 135 миллионов долларов, из которых 60 миллионов — за игру на поле. На третьем месте оказался бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар (110 миллионов долларов). При этом он не принимал участие в матчах с октября 2023-го.

В сравнении с 2023 годом тройка лидеров не изменилась. Однако Роналду увеличил свои доходы, у Месси они остались на прежнем уровне, а у Неймара уменьшились.

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      Дарья Коршунова
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