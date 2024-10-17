«Итог? Страны не стало». Спикер Госдумы заявил, что к распаду СССР привел культовый фильм о валютной проститутке

Спикер ГД Володин: показ фильма «Интердевочка» привел к распаду СССР

Во время заседания Госдумы, на котором рассматривался законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что показ фильма «Интердевочка» привел к распаду СССР.

Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС, в 1989 году, вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало Вячеслав Володин председатель Госдумы

По его словам, пропаганда нездоровых ценностей в этой картине внесла вклад в развал союза. Он добавил, что, когда в России начнут снимать фильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни, власти страны обязательно поддержат их показ.

«Интердевочка» — двухсерийный художественный фильм Петра Тодоровского, главной героиней которого является валютная проститутка, мечтающая выйти замуж за иностранца.

Кадр: фильм «Интердевочка»

Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России

В Госдуме в первом чтении был принят законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в России.

Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы во главе с председателями ГД и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. В рамках представленного документа предлагается ввести штрафы за призывы к отказу от рождения детей в соцсетях, фильмах, рекламе и средствах массовой информации.

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Если закон будет принят, то дополнительное положение внесут в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В нем появится уточнение о том, что пропаганда чайлдфри повлечет за собой включение сайтов в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора, а соцсети будут обязаны мониторить контент для обнаружения случаев пропаганды.

За пропаганду чайлдфри введут штрафы до пяти миллионов рублей

За призывы не рожать детей в России намерены ввести такое же наказание, как и за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом стало известно из итогов заседания Госдумы, на котором был принят законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.

Физические лица, уличенные в такой пропаганде, будут штрафоваться на сумму до 100 тысяч рублей. При этом должностным лицам грозит до 200 тысяч рублей штрафа, а юридическим — до одного миллиона рублей. Кроме того, последняя категория лиц может попасть под временный запрет на осуществление деятельности на срок до 90 суток.

При рассмотрении законопроекта уточнили, что границы штрафов будут увеличены вдвое, если пропаганда деструктивных ценностей будет направлена на несовершеннолетних. В этом случае обычных граждан оштрафуют на сумму до 200 тысяч рублей, а должностным лицам придется заплатить до 400 рублей. При этом штраф для юридических лиц увеличится сразу до четырех миллионов рублей. Максимальная сумма штрафа составит пять миллионов рублей.