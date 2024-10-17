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18:41, 17 октября 2024Экономика

Крымский мост снова открыли для автомобилистов

Движение по Крымскому мосту возобновили

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Крымский мост снова открыли для движения автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий обстановку на подъездах к мосту.

В очереди со стороны Тамани находится 219 транспортных средства, со стороны Керчи — 294 транспортных средства. Время ожидания в обе стороны составляет около часа. Перерыв в движении продолжался около 50 минут.

Крымский мост в четверг, 17 октября, перекрывали два раза за сутки. Первый раз мост перекрыли в 15:11 часов по московскому времени. Сообщение о повторном вводе ограничений появилось в 16:50 по московскому времени.

Ранее движение по Крымскому мосту было временно ограничено в середине июля.

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      Мария Черкасова
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