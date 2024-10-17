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00:16, 17 октября 2024Спорт

Легенда МЮ поддержал Черчесова после скандала с шуткой про казахский язык

Канчельскис: в скандале с шуткой Черчесова про казахский язык надо разобраться
Андрей Канчельскис

Андрей Канчельскис. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис поддержал главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова после скандала с шуткой про местный язык. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

Канчельскис заявил, что реплика Черчесова могла задеть жителей Казахстана, однако прежде всего призвал разобраться в ситуации. «Ему задают на казахском — он не может ответить. Это же не правильно, так?» — задался вопросом он.

Ранее стало известно, что на пресс-конференции после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) одетый в майку ПСЖ журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ тренер сказал: «Ты по-французски сейчас говоришь?».

После этого Министерство туризма и спорта Казахстана выступило с критикой слов Черчесова за неуважение к стране. Федерация футбола страны провела со специалистом беседу и выставила ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

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      Анастасия Борисова
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